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«Питчера звали?» Фигурист Илья Малинин посетил бейсбольный матч в США

«Питчера звали?» Фигурист Илья Малинин посетил бейсбольный матч в США
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Американский фигурист чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин посетил бейсбольный матч MLB между командами «Бостон Ред Сокс» и «Техас Рейнджерс» (5:4). Он поучаствовал в игре, выполнив символический бросок.

Фото: Из личного архива фигуриста

Фото: Из личного архива фигуриста

«Питчера звали? Я так благодарен, что мне позволили выполнить символический первый бросок за «Бостон Ред Сокс». Было так весело. Спасибо MLB и «Ред Сокс» за эту потрясающую возможность», – подписал фото Малинин в своём аккаунте в социальных сетях.

Малинину 19 лет. Помимо золота с ЧМ-2024, он имеет в своём активе победу в финале серии Гран-при ISU, титул чемпиона мира среди юниоров и две победы на взрослом национальном чемпионате. В тренерский штаб Ильи входят его родители Татьяна Малинина и Роман Скорняков, их консультирует известный специалист Рафаэль Арутюнян.

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