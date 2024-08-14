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Марк Лукин не выступит на контрольных юниорских прокатах из-за проблем с экипировкой

Марк Лукин не выступит на контрольных юниорских прокатах из-за проблем с экипировкой
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Фигурист Марк Лукин из-за проблем с экипировкой не выступит на контрольных прокатах среди юниоров, которые пройдут с 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает телеграм-канал «Фк квартирник».

16-летний Марк Лукин в 2021-2022 годах занимался в академии Евгения Плющенко, с 2023 года тренируется под руководством Виктории Буцаевой. Он — победитель конкурса «Дети на льду. Звёзды».

Сегодня, 14 августа, в 16:00 юноши представят свои короткие программы. Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.

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