В Москве прошла церемония прощания с бывшим президентом ФФККР Валентином Писеевым

Сегодня, 14 августа, прошла церемония прощания с почётным президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентином Писеевым. Почётный президент ФФККР умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Траурная церемония прошла в Прощальном зале ЦКБ 1 Управления делами президента РФ. В ней приняли участие заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, исполняющий обязанности президента ФФККР Антон Сихарулидзе, олимпийская чемпионка в танцах на льду и тренер Наталья Линичук и другие.

Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера.