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В ISU опубликовали заявление по поводу смерти Валентина Писеева

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление по поводу смерти почётного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева. Почётный президент ФФККР умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

«ISU с сожалением и скорбью узнал о смерти Валентина Писеева. Мы чтим его неизменную преданность фигурному катанию на протяжении всей его карьеры в качестве фигуриста, тренера, должностного лица.

ISU отдаёт дань уважения Валентину Писееву и будет всегда вспоминать его с теплотой», – говорится в заявлении ISU.

Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера.