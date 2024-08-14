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В ISU опубликовали заявление по поводу смерти Валентина Писеева

В ISU опубликовали заявление по поводу смерти Валентина Писеева
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление по поводу смерти почётного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева. Почётный президент ФФККР умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

«ISU с сожалением и скорбью узнал о смерти Валентина Писеева. Мы чтим его неизменную преданность фигурному катанию на протяжении всей его карьеры в качестве фигуриста, тренера, должностного лица.

ISU отдаёт дань уважения Валентину Писееву и будет всегда вспоминать его с теплотой», – говорится в заявлении ISU.

Писеев награждён орденом Александра Невского, орденом Почёта, орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть», медалью «Ветеран труда», почётным знаком «Спортивная слава России», международными наградами — серебряным орденом Международного олимпийского комитета (МОК), высшей наградой Международного союза конькобежцев – медалью Джорджа Хесcлера.

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