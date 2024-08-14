Коган прокомментировал новость о смерти Писеева

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на новость о смерти почётного президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентина Писеева. Почётный президент ФФККР умер на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

«Валентин Николаевич был великим руководителем. Многие вопросы, не говоря уже о победах, решались только его словом. Человек, у которого обещания и дела никогда не расходились.

Его слова всегда выполнялись. Успех Олимпийских игр в Сочи – огромная заслуга Писеева. Это всё – прогрессия нашего вида спорта.

Нет человека, который не знал Валентина Николаевича. Япония, Германия, Польша, Италия и США выразили соболезнования. Мы сохраним память о Валентине Николаевиче, все будут помнить о нём», — приводит слова Когана «Матч ТВ».