Юлия Липницкая рассказала о программах на сезон своей подопечной Анны Ляшенко

Бывшая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая рассказала, с какими программами стартует её подопечная Анна Ляшенко в этом сезоне.

«В этом сезоне у Ани две новые программы. Произвольную на музыку попурри в исполнении Lola Blanc поставил Никита Михайлов. Короткую – «Перемен» на саундтрек из фильма «Майор Гром» — поставила я.

Аня впервые примет участие в контрольных прокатах юниорской сборной России. На данном этапе наша задача – показать программы, постараться откатать их чисто, с комфортным набором, который есть у спортсменки. И затем в процессе работы, если будут позволять форма и здоровье, усложняться», — приводит слова Липницкой сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.