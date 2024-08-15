«Пока всё хорошо». Липницкая — о сотрудничестве с Анной Ляшенко

Бывшая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая рассказала, как сложилось её сотрудничество с фигуристкой Анной Ляшенко.

«Мы работаем с Аней с 2021 года. Она из Батайска. До того как попасть в мою группу, Аня тренировалась в Ростове, но в период пандемии начались большие проблемы со льдом, из-за чего они с мамой приняли решение ехать в Москву. В ноябре Аня пришла на просмотр, после чего мы поговорили с её мамой, обсудили моменты по поводу переезда, с этого и началась наша совместная работа.

Конечно, для семьи спортсменки было непросто пойти на такой шаг, потому что это и переезд, и бытовые вопросы, и спортсменка – юная, не в том возрасте, чтобы самостоятельно могла бы жить в другом городе… Пока всё хорошо», — приводит слова Липницкой сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Юлия Липницкая рассказала о программах на сезон для Анны Ляшенко.