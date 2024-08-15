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Юлия Липницкая рассказала, где тренирует и кто входит в её тренерский штаб

Юлия Липницкая рассказала, где тренирует и кто входит в её тренерский штаб
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Бывшая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая рассказала, где тренирует и кто входит в её тренерскую команду.

«Катаемся мы на новой ледовой арене в Москве, в академии «Ангелы Плющенко». Каток находится на Востряковском шоссе. Работаю я не одна, есть специалист по работе с прыжками на удочке, скользист, хореограф в зале Надежда Попова, тренер по ОФП Ерем Газазян.

Сегодня в фигурном катании в одиночку тренеру работать нереально. Набрать подходящих людей в команду достаточно сложно, и происходит не так быстро, как хотелось бы. Необходимо, чтобы всё работало стабильно, как часы, были взаимопонимание и желание двигаться вперёд. К этому мы и стремимся», — приводит слова Липницкой сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Ранее Юлия Липницкая рассказала о программах на сезон для своей ученицы Анны Ляшенко.

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