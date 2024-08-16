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Плющенко: речи о возвращении Трусовой в спорт не идёт. Она уже приняла серьёзное решение

Плющенко: речи о возвращении Трусовой в спорт не идёт. Она уже приняла серьёзное решение
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Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, а ныне тренер Евгений Плющенко высказался о возвращении в фигурное катание серебряного призёра Олимпиады-2022 Александры Трусовой.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

«Я никуда её не направлял, должно быть решение самого спортсмена. Она сказала, что думала и принимала решение, к кому идти тренироваться. Приняла решение [прийти] ко мне, потому что я уходил из спорта, были операции, знаю, как вернуться. Мы начали тренироваться, она сказала, что если сделает четверной прыжок, то хотела бы выступить на контрольных прокатах. Саша выполнила четверной лутц, в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что не против. Мы тренируемся, готовимся. Речи о возвращении в спорт не идёт, она уже приняла серьёзное решение, должна сейчас себя перебороть, каждый день тренироваться, это крайне тяжело, она уже сделала большой шаг», — приводит слова Плющенко ТАСС.

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