Фигуристка Анастасия Зинина заявила, что пережила три попытки суицида

Призёр юниорских этапов серии Гран-при ISU 17-летняя российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Анастасия Зинина поделилась трагическими подробностями личной жизни.

Зинина опубликовала в социальных сетях ролик с собой, добавив к нему надпись: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки».

Фото: страница Зининой в социальной сети

На видео Анастасия наложила фрагмент из песни «Камень» группы Fleur со словами: «Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам. Попробуй сломать меня, ты скорее сломаешься сам».

На чемпионате России в сезоне-2022/2023 Зинина заняла пятое место. В следующем спортивном году Анастасия не выступала на соревнованиях по состоянию здоровья.