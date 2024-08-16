Фигуристка Анастасия Зинина заявила, что пережила три попытки суицида

Призёр юниорских этапов серии Гран-при ISU 17-летняя российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Анастасия Зинина поделилась трагическими подробностями личной жизни.
Зинина опубликовала в социальных сетях ролик с собой, добавив к нему надпись: «Я, пережившая три попытки суицида, одну попытку изнасилования и чуть не стала инвалидом на всю жизнь из-за врачебной ошибки».
Фото: страница Зининой в социальной сети
На видео Анастасия наложила фрагмент из песни «Камень» группы Fleur со словами: «Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам. Попробуй сломать меня, ты скорее сломаешься сам».
На чемпионате России в сезоне-2022/2023 Зинина заняла пятое место. В следующем спортивном году Анастасия не выступала на соревнованиях по состоянию здоровья.
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