Алёна Леонова — об Олимпиаде-2024: то, что я читала в новостях, конечно, позор

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила проведение Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

«Я не смотрела, поскольку у меня не было времени и мне не очень интересны летние виды спорта. За летней Олимпиадой я никогда пристально не слежу. Но из положительных моментов отмечу то, что практически все наши спортсмены не стали принимать в ней участие. То, что я читала в новостях об Олимпиаде… истории о различных скандалах, трансгендерах* и допингах в Париже — это, конечно, позор. Я бы и сама не захотела принимать в такой Олимпиаде участие. Соревнования превратили в какой-то цирк», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.

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