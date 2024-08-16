«Оно позитивное». Зинина — о цели видео с подробностями её жизни

Призёр юниорских этапов серии Гран-при ISU 17-летняя российская фигуристка, выступающая в одиночном катании, Анастасия Зинина прокомментировала недавнее видео, в котором поделилась трагическими подробностями личной жизни.

«Хочу обратить внимание на своё недавнее видео. Надо бы кое-что прояснить. Цель видео была в личностном росте и преодолении всех препятствий в жизни, которые, к сожалению, мне пришлось пережить. Оно позитивное.

Мне очень жаль, что оно вызвало такую пессимистичную волну реакций.

Сейчас у меня всё хорошо. Я безумно счастлива. Я тренируюсь, усердно готовлюсь к сезону. О завершении карьеры даже речи не было. Прошу вас не распространять ложную информацию!!! С уважением и любовью, ваша Настя», — написала спортсменка в социальных сетях.

Ранее в социальных сетях Зинина опубликовала видео, на которое наложила фрагмент из песни «Камень» группы Fleur со словами: «Попробуй разбить меня, ты не поверишь глазам. Попробуй сломать меня, ты скорее сломаешься сам».