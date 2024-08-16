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«Она заинтриговала». Алёна Леонова поделилась мнением относительно шоу Алины Загитовой

«Она заинтриговала». Алёна Леонова поделилась мнением относительно шоу Алины Загитовой
Алина Загитова
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Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от ледового шоу олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

«Мне кажется, что она готовит что-то масштабное и грандиозное. На самом деле мне было бы интересно посмотреть на это. К сожалению, сейчас нет возможности поехать в Казань на шоу, но очень надеюсь, что потом можно будет это ещё где-то увидеть. Хотя бы отрывками. Алина столько всего выкладывает в соцсети о том, как готовится шоу. Она заинтриговала, и я думаю, что это будет очень ярко, красочно и круто», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Напомним, премьера дебютного шоу Алины Загитовой под названием «Хранители времени» состоится в Казани на «Татнефть Арене» 29 и 31 августа.

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