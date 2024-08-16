«Она заинтриговала». Алёна Леонова поделилась мнением относительно шоу Алины Загитовой

Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась ожиданиями от ледового шоу олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

«Мне кажется, что она готовит что-то масштабное и грандиозное. На самом деле мне было бы интересно посмотреть на это. К сожалению, сейчас нет возможности поехать в Казань на шоу, но очень надеюсь, что потом можно будет это ещё где-то увидеть. Хотя бы отрывками. Алина столько всего выкладывает в соцсети о том, как готовится шоу. Она заинтриговала, и я думаю, что это будет очень ярко, красочно и круто», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Напомним, премьера дебютного шоу Алины Загитовой под названием «Хранители времени» состоится в Казани на «Татнефть Арене» 29 и 31 августа.