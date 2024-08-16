Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Леонова прокомментировала награждение медалями командника ОИ-2022 в Париже

Алёна Леонова прокомментировала награждение медалями командника ОИ-2022 в Париже
Алёна Леонова
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова считает, что российским фигуристам было бы неприятно получать бронзовые медали командного турнира ОИ-2022 в Париже.

«Конечно, какая-то доля унижений здесь есть, но мне кажется, что нам нечего там делать, если нас отстранили. Никакого участия спортсмены из России всё равно там не могут принимать. А даже если бы мы там получили бронзу, осадочек всё равно бы остался», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».

Напомним, американские фигуристы получили золотые медали, серебряные медали вручили фигуристам из Японии. Российские фигуристы на вручение наград приглашены не были, хотя являются бронзовыми призёрами соревнований.

Материалы по теме
Алёна Леонова — об Олимпиаде-2024: то, что я читала в новостях, конечно, позор
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android