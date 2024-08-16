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Александра Трусова показала обручальные кольца накануне свадьбы

Александра Трусова показала обручальные кольца накануне свадьбы
Александра Трусова
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова показала обручальные кольца. Завтра, 17 августа, спортсменка вступит в брак с фигуристом Макаром Игнатовым.

«Внутри будет очень значимая для нас гравировка», — рассказала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Пара готовится к свадьбе, хотя в отношениях они меньше года. Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

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