Александра Трусова показала обручальные кольца накануне свадьбы

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова показала обручальные кольца. Завтра, 17 августа, спортсменка вступит в брак с фигуристом Макаром Игнатовым.

«Внутри будет очень значимая для нас гравировка», — рассказала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Пара готовится к свадьбе, хотя в отношениях они меньше года. Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.