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Елена Костылева назвала «план мечты на сезон»

Елена Костылева назвала «план мечты на сезон»
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Российская фигуристка Елена Костылева высказалась по поводу своих задач на нынешний сезон.

«Начало сезона, были проблемы в том, что я не катала программу, поэтому я выпустила вращение одно. Пока тяжеловато физически. В этом и есть проблема, и совсем скоро, я думаю, что всё будет хорошо.

План мечты на этот сезон — в короткой тройной аксель — тройной тулуп стабильный, в произволке — сначала хотелось накатать три ультра-си, а потом уже вставлять тройной аксель, а может быть, даже два тройных акселя», — сказала Костылева в эфире Первого канала.

Напомним, Елене Костылевой 12 лет. Она владеет тремя элементами ультра-си. В прошедшем сезоне она стала победительницей первенства России по фигурному катанию среди спортсменов младшего возраста, а также бронзовым призёром чемпионата России по прыжкам.

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