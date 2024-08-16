Тренер Буцаева рассказала о прогрессе Ципухиной после прокатов в Новогорске

Тренер по фигурному катанию, четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Буцаева рассказала, как себя показала фигуристка Екатерина Ципухина на прокатах юниорской сборной России в Новогорске.

«По сравнению с прошлым сезоном Катя изменилась, выросла, но сохранила настрой и мотивацию. Нас очень обрадовало, что на прокатах она проявила характер, собралась и откатала программы практически чисто, хотя на тренировках получалось не всё. Но в прокатах она реально боролась и одержала победу над собой. Причём четверной сальхов, который она сделала в произвольной программе, собрала только здесь, в Новогорске», — приводит слова Буцаевой официальный сайт Федерации фигурного катания России.