«Я там буду летать». Алина Загитова поделилась подробностями шоу «Хранители времени»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова раскрыла новые подробности своего шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

«В моём шоу будем много всего намешано. Я там буду и летать, и кататься, естественно. И мы установим рекорд в России. Какой? А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу. Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своём шоу я буду ещё и петь. На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», — сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».

Напомним, Загитова сейчас задействована только в ледовых шоу, является телеведущей, но об официальном завершении карьеры в спорте она не объявляла.