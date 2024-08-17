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Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Александра Трусова и Макар Игнатов поженились
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Сегодня, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой и фигуриста Макара Игнатова.

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В пятницу, 16 августа, Трусова продемонстрировала обручальные кольца и сообщила. что на них будет нанесена значимая гравировка.

Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

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