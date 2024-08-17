Александра Трусова сообщила, что взяла фамилию мужа Макара Игнатова

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова на своей странице в телеграм-канале сообщила, что взяла фамилию фигуриста Макара Игнатова. Сегодня, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания российских спортсменов.

«Теперь Александра Игнатова», — подписала Трусова видео с церемонии бракосочетания и добавила эмодзи «сердце» и «обручальные кольца».

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В пятницу, 16 августа, Трусова продемонстрировала обручальные кольца и сообщила, что на них будет нанесена значимая гравировка.

Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».