Александра Трусова показала, как нарядила своих собак на свадьбу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова показала, как нарядила своих собак на свою свадьбу с фигуристом Макаром Игнатовым.

«Мы уже едем на локацию. Я надеюсь, правда, не знаю, где-то видно было или нет, что вы оценили наряды собак», — сказала Трусова в социальных сетях.

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В пятницу, 16 августа, Трусова продемонстрировала обручальные кольца и сообщила, что на них будет нанесена значимая гравировка.

Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.