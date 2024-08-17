«Желание захлопнуть дверку в прежнюю жизнь». Вайцеховская — о смене фамилии Трусовой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о смене фамилии серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой после свадьбы с фигуристом Макаром Игнатовым.

«Обычно спортсменки, которые добились в спорте больших высот, предпочитают оставлять свою девичью фамилию, выходя замуж. Особенно сейчас, когда любая чемпионская фамилия, по сути, — раскрученный бренд. Есть, конечно, компромиссный в этом плане вариант: сменить фамилию и сделать уже её, новую — брендом ярче и узнаваемее прежнего. Как сделали это в своё время Ольга Медведцева, Юлия Ступак, Мария Ласицкене.

Но это, мне кажется, не вариант Саши Трусовой, а с сегодняшнего дня — Игнатовой. Если честно, вообще не могу отделаться от мысли, что смена фамилии в данном случае — это не только дань традициям и проявление любви к мужу, но ещё и желание как можно скорее захлопнуть дверку в прежнюю жизнь, там где серебро вместо золота, горькие слова про «ненавижу этот спорт», травмы, преодоления и всё такое прочее. А в новой жизни всё уютно и понятно: любовь, семья, дом, мечты о детях…

Тем более что и Женя Плющенко фактически подтвердил: приехать на сентябрьские прокаты — не значит вернуться в обойму. Зачем тогда приезжать? Ну а почему нет? Составить компанию мужу, принять поздравления в новом статусе, наконец. И всё-таки никуда не деться от ностальгической грусти по временам, где была Саша Трусова», — написала Вайцеховская в социальных сетях.