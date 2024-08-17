Фото: Софья Самоделкина не смогла сдержать слёз на свадьбе Трусовой

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала на своей странице в социальных сетях, что не смогла сдержать слёз во время торжественной церемонии бракосочетания серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой и Макара Игнатова. Она была свидетельницей на данном мероприятии.

Фото: Из личного архива Софьи Самоделкиной

Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

Напомним, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».