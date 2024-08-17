Евгений Семененко дорабатывает программу на новый сезон с хореографом из Франции

Тренер Татьяна Мишина рассказала, что фигурист Евгений Семененко находится во Франции с Алексеем Мишиным и дорабатывает программу с постановщиком Бенуа Ришо.

«Сейчас Евгений с Алексеем во Франции. С Бенуа Ришо там программу дорабатывают, есть такая возможность. Настроен хорошо на новый сезон», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Ранее российская фигуристка Агата Петрова, тренирующаяся у Алексея и Татьяны Мишиных, рассказала о совместном выступлении с Евгением Семененко на сборах в Китае.

20-летний Семененко является двукратным чемпионом России (2023, 2024), победителем командного чемпионата мира (2021), чемпионом России среди юниоров (2021), победителем финала Кубка России (2021), бронзовым призёром этапа Гран-при в Канаде (2021).