Александра Трусова показала, как собиралась на свою свадьбу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выложила видеоролик на своей странице в социальных сетях, в котором показала фрагменты подготовки к своей свадьбе с фигуристом Макаром Игнатовым. Сегодня, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания российских спортсменов.

Напомним, летом этого года 24-летний Макар Игнатов сделал предложение 20-летней Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В пятницу, 16 августа, Трусова продемонстрировала обручальные кольца и сообщила, что на них будет нанесена значимая гравировка.

Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».