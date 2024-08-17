Татьяна Тарасова высказалась о свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала брачный союз вице-чемпионки Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и фигуриста Макара Игнатова. Сегодня, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания российских спортсменов.

— Я очень люблю Сашу и Макара и очень хорошо к ним отношусь. Наверное, пара будет хорошая. Будем смотреть, как они будут жить. Дай бог им здоровья!

— Придаст ли такое событие уверенности Саше в сезоне?

— Подготовится — придаст, не подготовится — не придаст. Что тут говорить? Любовь к человеку вряд ли будет мешать, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, летом этого года 24-летний Макар Игнатов сделал предложение 20-летней Александре Трусовой, которая не раздумывая ответила «да».