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Татьяна Тарасова высказалась о свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова

Татьяна Тарасова высказалась о свадьбе Александры Трусовой и Макара Игнатова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала брачный союз вице-чемпионки Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой и фигуриста Макара Игнатова. Сегодня, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания российских спортсменов.

— Я очень люблю Сашу и Макара и очень хорошо к ним отношусь. Наверное, пара будет хорошая. Будем смотреть, как они будут жить. Дай бог им здоровья!

— Придаст ли такое событие уверенности Саше в сезоне?
— Подготовится — придаст, не подготовится — не придаст. Что тут говорить? Любовь к человеку вряд ли будет мешать, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, летом этого года 24-летний Макар Игнатов сделал предложение 20-летней Александре Трусовой, которая не раздумывая ответила «да».

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