Трёхкратная олимпийская чемпионка Тесса Вирту впервые стала мамой

Трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду канадская фигуристка Тесса Вирту впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Тессы Вирту

У Тессы родился мальчик, которого назвали Маккормик. Вирту замужем за канадским хоккеистом Морганом Райлли, который выступает на позиции защитника в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Вирту выступала в танцах на льду в паре со Скоттом Мойром, они завершили карьеру в 2019 году. Они — трёхкратные олимпийские чемпионы (2010, 2018), двукратные серебряные призёры Олимпийских игр (2014), трёхкратные чемпионы мира (2010, 2012, 2017). Вирту и Мойр являются самыми титулованными фигуристами в истории по количеству медалей на Олимпийских играх (всего пять).