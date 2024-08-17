Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка Тесса Вирту впервые стала мамой

Трёхкратная олимпийская чемпионка Тесса Вирту впервые стала мамой
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка в танцах на льду канадская фигуристка Тесса Вирту впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Тессы Вирту

У Тессы родился мальчик, которого назвали Маккормик. Вирту замужем за канадским хоккеистом Морганом Райлли, который выступает на позиции защитника в клубе НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс».

Вирту выступала в танцах на льду в паре со Скоттом Мойром, они завершили карьеру в 2019 году. Они — трёхкратные олимпийские чемпионы (2010, 2018), двукратные серебряные призёры Олимпийских игр (2014), трёхкратные чемпионы мира (2010, 2012, 2017). Вирту и Мойр являются самыми титулованными фигуристами в истории по количеству медалей на Олимпийских играх (всего пять).

Материалы по теме
Видео
Александра Трусова и Макар Игнатов поженились
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android