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Александра Трусова показала платье для выездной регистрации

Александра Трусова показала платье для выездной регистрации
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Сегодня, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой и фигуриста Макара Игнатова. Фан-группа фигуристки показала платье, в котором Трусова была во время выездной регистрации. Фату Александры несли дети Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Александра Трусова

Александра Трусова

Фото: Телеграм-канал фанатов Трусовой

Напомним, летом этого года Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В пятницу, 16 августа, Трусова продемонстрировала обручальные кольца и сообщила, что на них будет нанесена значимая гравировка.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

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