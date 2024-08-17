«А кто вышел замуж?! Не я». Анна Щербакова посетила свадьбу Трусовой и Игнатова

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании 20-летняя Анна Щербакова серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«А кто вышел замуж!? Не я», — сказала Щербакова в совместном видео с Трусовой, опубликованном на странице Анны в социальных сетях. Видео доступно в телеграм-канале фигуристки.

Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября