«Покажем, какой может быть российский кутюр». Рудковская — о свадьбе Трусовой и Игнатова

Жена известного фигуриста Евгения Плющенко продюсер и организатор ледовых шоу Яна Рудковская рассказала об организации свадьбы Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Поздравляем красивых и счастливых Сашу Трусову, русскую ракету, королеву четверных, и вице-чемпиона России Макара Игнатова с их бракосочетанием. Делаем им сейчас красивую сказку в волшебной усадьбе в 180 км от Москвы. Концепт — Русская сказка. Площадка — Историческая усадьба в Подмосковье — «Золотой Лев».

За свадебные образы всех, не только невесты, отвечает кутюрное ателье Юлии Прокип. Скоро мы покажем, какой может быть российский свадебный кутюр. Пять четверных прыжков — пять метров фата. Скромные и стильные бриллиантовые украшения на невесте от ателье Geoma. Декор — лучший декоратор России Лида Симонова и её LidSeventHousе.

Шампанское рекой — только Золотая Балка, которую наша Снежана Георгиева довела до идеального вкуса! А какие вина у них, ребята! Организаторы — агентство Юлии Дубовой. Торт — от Синицыных, масштаб и концепт, конечно же, уникальный.

Все тайны не раскрываю как фея-крёстная этой сказки, буду держать Вас в курсе, потому что это будет ну очень красиво, они это заслужили!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.