«Изучали историю Татарстана». Загитова рассказала, в каком стиле будет её ледовое шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, что будет в её шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

— Мы все сидели, изучали историю Татарстана, и сама история Татарстана и вдохновила нас. То есть мы будем просто рассказывать про Татарстан и какие-то свои фишки, естественно, внедрять в шоу.

Будущее там тоже будет. То есть про несколько эпох мы разговариваем и будем показывать зрителям, и, естественно, всё это будет в такой молодёжном стиле для того, чтобы молодому поколению тоже было интересно и они как бы знали.

— Ну, чуть-чуть, может быть, приоткроешь тайну завесы по поводу молодёжного стиля?

— Это будет стиль, естественно, татарский. То есть с такими лейтмотивами Татарстана. Но будем туда внедрять какие-то биты. То есть такая будет…

— Аранжировка какая-то, да?

— Молодёжная музыка. Естественно, сценография будет потрясающая, мейпинг на льду, вот эти картинки, которые будут видеть зрители, — сказала Загитова в эфире радио «Маяк».