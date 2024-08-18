Загитова — об участниках своего шоу: будет много фигуристов, которые умеют кататься

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова не захотела раскрывать состав участников своего ледового шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

— Можешь раскрыть, примерно, состав участников, кто будет на льду? Кого можно будет увидеть на льду? Или это самая тайна?

— Вот как раз фотографию, которую вы мне показали.

— Я показал Дмитрия Соловьева, который приходил к нам перед Олимпиадой в Сочи с Екатериной Бобровой.

— Да, вот один из участников шоу. Он будет моим партнёром, главным героем. И, естественно, там будет очень много фигуристов, профессионалов своего дела, которые умеют кататься.

— Хотя бы пару еще, кроме Дмитрия Соловьева. Назовешь? Нет?

— Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, — сказала Загитова в эфире радио «Маяк».