Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, сколько человек работает над созданием её ледового шоу «Хранители времени», которое пройдёт 29 и 31 августа в Казани на «Татнефть-Арене».

«Наверное, сложности в коммуникации, то есть я человек, который любит разбираться во всех сферах нашей жизни, да, и мне всё интересно. Естественно, там в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные. Бухгалтерия, вот это всё, это всё на мне. Бухгалтерия это вообще самая муторная работа, но тем не менее без неё не может быть такого большого проекта.

Конечно, профессионалы бухгалтеры. То есть без них никуда. Сколько у нас примерно человек работает? Наверное, где-то около 50 человек», — сказала Загитова в эфире радио «Маяк».