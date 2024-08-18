Анна Щербакова поделилась фото с Трусовой и Игнатовым на их свадьбе

Российская фигуристка олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании 20-летняя Анна Щербакова поделилась фотографией со свадьбы Александры Трусовой и Макара Игнатова.

Фото: Из личного архива Щербаковой

«Пусть каждый день вашей жизни будет таким же счастливым», — написала Щербакова на своей странице в социальных сетях.

Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.