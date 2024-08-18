Самоделкина — Трусовой: будь счастлива, как всегда мечтала

Бывшая российская фигуристка, ныне выступающая за Казахстан, Софья Самоделкина поделилась фото с Александрой Трусовой и оставила ей пожелания. В субботу, 17 августа, Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.

Фото: Из личного архива Самоделкиной

«С праздником, Сашуля! Главное, будь счастлива, как всегда об этом мечтала», — написала Самоделкина в социальных сетях.

Летом этого года 24-летний Макар Игнатов на своей странице в социальной сети сообщил, что сделал предложение 20-летней Трусовой выйти замуж и она согласилась. Они встречались меньше года. Ранее Александра состояла в отношениях с другим российским фигуристом, чемпионом Европы Марком Кондратюком.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.