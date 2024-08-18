«Наша история любви». Трусова разместила видеоклип, посвящённый свадьбе с Игнатовым

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова разместила на своей странице в телеграм-канале романтический видеоролик об истории любви с фигуристом Макаром Игнатовым. В субботу, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания российских фигуристов.

Видеоклип сделан под композицию Mary Gu и MOTа «Холодно не будет».

«Наша история любви», — подписала видео Трусова.

Напомним, летом этого года 24-летний Макар Игнатов сделал предложение 20-летней Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В пятницу, 16 августа, Трусова продемонстрировала обручальные кольца и сообщила, что на них будет нанесена значимая гравировка.

Ранее стало известно, что пара примет участие в съёмках комедийного фильма «Нейробатя».