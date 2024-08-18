Алёна Косторная и Георгий Куница планируют выступить в контрольных прокатах сборной России

Фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, рассказала о своём состоянии после операции и подготовке к новому сезону.

«Восстановилась ли после операции? После любой операции нет такого, что полностью восстановлен, — сказала Косторная. — Какие-то движения, функции всё равно будут утрачены безвозвратно, можно это минимизировать, но новое не прирастёт. Подготовка к сезону идёт по плану. По идее, должны быть там (на контрольных прокатах сборной России. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, Алёна Косторная в начале 2023 года перешла из одиночниц в парное катание. В сезоне-2023/2024 она и её партнёр Георгий Куница не выступали из-за стрессового перелома стопы Алёны.

20-летняя Косторная — чемпионка Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/2020 в женском одиночном катании. В 2023 году в дуэте с Георгием Куницей они стали девятыми на чемпионате России.

Контрольные прокаты сборной России пройдут с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.