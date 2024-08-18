«Федерация нас туда не отправляла». Фигуристы Миронова и Устенко — о сборах в США

Призёры этапа Гран-при России в Красноярске, победители финала Кубка России Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о летних сборах в США с Игорем Шпильбандом.

– Сборы в США согласовывались как-то с Федерацией фигурного катания России?

Евгений: Федерация нас туда не отправляла, мы просто задали вопрос: «Разрешаете ли вы нам поехать на этот сбор?», нам сказали, что нас не ограничивают, если есть возможность, пожалуйста, пользуйтесь.

Екатерина: Всех поставили в известность и согласовали, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Миронова и Устенко тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Елены Николаевны Соколовой. Екатерина и Евгений — члены сборной России по фигурному катанию.