«Тысячу раз объяснит, как надо сделать, что не так». Миронова — о работе со Шпильбандом

Призёр этапа Гран-при России в Красноярске, победительница финала Кубка России Екатерина Миронова рассказала о работе с Игорем Шпильбандом.

«Мне поначалу было очень боязно что-то делать и как-то двигаться, потому что всё-таки это специалист мирового масштаба с огромным количеством успешных спортсменов. Что замечаешь сразу — это постоянно хорошее настроение.

Это человек-стабильность, всегда с улыбкой. Наверное, из-за того что он таким является, чувствуешь себя спокойно, не ожидаешь какого-то внезапного подвоха. Тысячу раз объяснит, как надо сделать, что не так. Это сложно с чем-то сравнивать, я в большом восторге от работы с Игорем. По общему впечатлению как человек — десять из десяти», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко выйдет завтра, 19 августа, в 8:00 мск.