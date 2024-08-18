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«Понимали, что будет сложно двигаться». Рудковская раскрыла вес свадебного платья Трусовой

«Понимали, что будет сложно двигаться». Рудковская раскрыла вес свадебного платья Трусовой
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Жена известного фигуриста Евгения Плющенко продюсер и организатор ледовых шоу Яна Рудковская раскрыла подробности о свадебном платье Александры Трусовой.

«Рассказываю про то самое платье невесты – Саши Трусовой, которое уже облетело все новостные ленты. Все образы шило кутюрное ателье Юлии Прокип. Из интересного – на платье ушло 44 метра шелка (привезенного из Парижа), 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки, 340 часов ручных работ и 360 часов сборки платья. Фата 5,5 метра длиной (мы убедили Сашу, что ты же сделала пять четверных на Олимпиаде – значит, фата должна быть 5 м). 20 метров кружева, 420 часов ручных работ.

Почему помогали нести подол дети? Вес платья ни много ни мало составил 15 кг, мы прекрасно понимали, что в нём будет сложно двигаться. И до места церемонии ещё надо было как -то дойти" — написала Рудковская в своём телеграм-канале.

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