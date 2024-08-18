Миронова и Устенко ответили, как на катке в США относились к паре из сборной России

Призёры этапа Гран-при России в Красноярске, победители финала Кубка России Екатерина Миронова и Евгений Устенко ответили, как на катке в США относились к паре из сборной России.

– К паре из России не было холодного отношения?

Екатерина: Нет, скорее, наоборот, были рады. Уехали мы на хорошей ноте, ребята говорили, что с радостью ещё раз бы на одном льду покатались. Это очень приятно.

Евгений: Логан (прим. редактора – Бай, фигурист сборной США) вообще учит русский. На катке много кто говорит по-русски, кто катался или стажировался с ребятами из России, у кого-то корни. Даже если не говорят сами, то немного понимают русскую речь, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Миронова и Устенко тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Елены Николаевны Соколовой. Екатерина и Евгений — члены сборной России по фигурному катанию.

Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко выйдет завтра, 19 августа, в 8:00 мск.