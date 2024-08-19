Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристы Миронова и Устенко — о сборах в США: когда вошли во вкус, катались и в семь утра

Фигуристы Миронова и Устенко — о сборах в США: когда вошли во вкус, катались и в семь утра
Аудио-версия:
Комментарии

Победители финала Кубка России по танцам на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказали о тренировках на сборах в США.

– Каток работает с шести утра, получается, и тренировки начинались примерно в это время?

Евгений: В семь утра уже начинали, да. Игорь был в курсе, что мы тут «ночные птицы», он старался сделать нам расписание так, чтобы нам было более-менее комфортно – с девяти утра, например. Но последние две недели, когда мы вошли во вкус, катались и в семь утра.

Екатерина: Это нормально, отрабатываешь первый час, а потом уже всё равно становится (улыбается).

Миронова и Устенко тренируются в Санкт-Петербурге под руководством Елены Николаевны Соколовой. Екатерина и Евгений — члены сборной России по фигурному катанию.

Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» сегодня, 19 августа, в 8:00 мск.

Материалы по теме
Эксклюзив
Миронова и Устенко ответили, как на катке в США относились к паре из сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android