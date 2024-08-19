«Мы надеемся». Миронова и Устенко ответили на вопрос о продолжении работы со Шпильбандом

Победители финала Кубка России по танцам на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой высказались о продолжении работы с американским тренером Игорем Шпильбандом.

– По завершении сборов Игорь Шпильбанд отметил, что впечатления от первого этапа сотрудничества с вами очень позитивные. Есть ли какие-то планы или желание продолжить подготовку?

Екатерина: Мы надеемся. Всё будет зависеть от возможностей, от обстоятельств и графика. В любом случае, желание всегда будет.

Евгений: Это колоссальный опыт.

Екатерина: За полтора месяца мы сделали огромное количество новых вещей, увезли сюда какую-то эйфорию и много хороших воспоминаний. Мы очень довольны.

Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» в понедельник, 19 августа, в 8:00 мск.