«Для нас это было вау». Фигуристы Миронова и Устенко — о мюзикле «Мулен Руж» на Бродвее

Победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой поделились впечатлениями от мюзикла «Мулен Руж» на Бродвее.

– На каком спектакле на Бродвее удалось побывать?

Екатерина: На «Мулен Руж» (улыбается). Это что-то невероятное! Я такого никогда в жизни не видела. Я думаю, что Бродвей — это то, что стоит стремиться посмотреть, пробирает до слёз.

Евгений: Когда мы приехали, рассказывали ребятам о впечатлениях, и шёл разговор о том, что многие в Штатах ругают это шоу, что это не лучший уровень. Но для нас это было вау, работа с музыкой, со светом, каждый щелчок что-то значит. Это было очень прикольно.

Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» сегодня, 19 августа, в 8:00 мск.