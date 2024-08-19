«Видимо, «Дюн» мало не бывает». Миронова/Устенко о казусах с повтором музыки у фигуристов

Победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой высказались о повторении музыки у фигуристов в номерах.

– В интервью по окончании сезона вы шутили, что снова возьмёте музыку из «Дюны» для произвольного танца, а оказалось, что это главный тренд сезона – и за рубежом, и в России. Как вообще вы относитесь к повторам музыки в сезоне?

Екатерина: Видимо, «Дюн» мало не бывает (улыбается).

Евгений: Думаю, всегда хочется найти что-то новое и свежее. Сколько лет существует фигурное катание, существуют тысячи фигуристов, которые берут много разной музыки. За 20-30 лет всё равно найдутся повторы. В межсезонье все молчат, никто не раскрывает музыку до контрольных прокатов, особенно в танцах. Если ты чётко знаешь, что у кого-то музыка такая же, от этого уже стоит плясать – в каком ключе можешь показать историю, как развернуть.

Екатерина: С этим ничего не поделаешь. Переставлять программу, потому что у кого-то такая же музыка – так никто не будет делать.

Евгений: Лучше усовершенствовать свою и доказать, что твой вариант самый крутой. И правил таких нет: если у вас одинаковая музыка, давайте на цу-е-фа скинемся, кто меняет (смеётся).

Екатерина: Что касается «Дюны», в фильме много хорошей музыки, мне нравится эта вселенная. Ко второй части был написан новый саундтрек, и все эти программы можно сделать разными, не повторяясь в музыке.

Интервью с Екатериной Мироновой и Евгением Устенко читайте на «Чемпионате» сегодня, 19 августа, в 8:00 мск.