Российский фигурист Бутенко выполнил пятерной подкрут с новой партнёршей

Российский фигурист Даниил Бутенко, выступающий в парном катании, совершил пятерной подкрут со своей новой партнёршей во время тренировки в Китае.

Имя новой партнёрши Бутенко не разглашается. В феврале этого года стало известно, что спортивная пара Варвары Черемных и Даниила Бутенко распалась. Об этом сообщил сам Бутенко. Пара тренировалась под руководством Сергея Доброскокова. После этого Даниил перешёл в штаб Этери Тутберидзе.

Бутенко и Черемных — призёры этапа Гран‑при России в сезоне‑2022/2023, первенства страны среди юниоров. На чемпионате России ‑ 2023 пара заняла 11‑е место.

Ранее победители финала Кубка России в танцах на льду Екатерина Миронова и Евгений Устенко высказались о повторении музыки у фигуристов в номерах.