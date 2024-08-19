«Уже вижу свой упадок». Сакамото допустила, что ОИ-2026 станут для неё последними

Японская фигуристка Каори Сакамото предположила, что Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия) могут стать для неё последними.

«Физически достигла своего предела. Для широкой публики я ещё молода, и можно подумать, что кто-то в возрасте больше 20 лет сможет это сделать, но учитывая, что я начала появляться на мировой арене, когда мне было около 13 лет, уже вижу свой упадок.

Когда думаю о следующих четырёх годах, не могу сосредоточиться на настоящем и пренебречь им. Мне бы хотелось, чтобы Олимпиада в Милане была последней. Думаю, что это действительно хорошая обстановка, на катке царит спокойная атмосфера. Буду развивать это должным образом и смогу кататься так, как хочу, в течение олимпийского сезона», — приводит слова Сакамото Nikkan Sports.