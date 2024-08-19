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Александра Трусова планирует выполнить два четверных лутца в произвольной на прокатах

Александра Трусова планирует выполнить два четверных лутца в произвольной на прокатах
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Трусова планирует выполнить два четверных лутца в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Уточняется, что спортсменка активно отрабатывает данный элемент. Она также работает над тройным акселем на «удочке», но планов вставлять его в программу пока нет.

В середине июля Трусова подтвердила, что собирается выступить на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в Санкт-Петербурге с 14 по 15 сентября.

Напомним, летом этого года фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой. Сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». В субботу, 17 августа, прошла торжественная церемония бракосочетания.

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