Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, пары, юниоры: список участников

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников в парном катании.
Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры, пары, список участников:
- Кира Доможирова — Илья Вегера;
- София Диана Касинс — Александр Брегей;
- Зоя Ковязина — Артемий Мохов;
- Вероника Меренкова — Даниль Галимов;
- Анна Москалёва — Артём Родзянов;
- Юлия Филимонова — Илья Пальнев;
- Варвара Черемных — Андрей Рудь;
- Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик;
- Полина Шешелева — Егор Карнаухов;
- Таисия Щербинина — Артём Петров.
21 августа в 15:00 мск начнётся короткая программа, а 22 августа а 15:00 мск — произвольная программа.
Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.