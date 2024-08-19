Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, пары, юниоры: список участников

С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников в парном катании.

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры, пары, список участников:

Кира Доможирова — Илья Вегера;

София Диана Касинс — Александр Брегей;

Зоя Ковязина — Артемий Мохов;

Вероника Меренкова — Даниль Галимов;

Анна Москалёва — Артём Родзянов;

Юлия Филимонова — Илья Пальнев;

Варвара Черемных — Андрей Рудь;

Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик;

Полина Шешелева — Егор Карнаухов;

Таисия Щербинина — Артём Петров.

21 августа в 15:00 мск начнётся короткая программа, а 22 августа а 15:00 мск — произвольная программа.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.