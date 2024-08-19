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Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, пары, юниоры: список участников

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, пары, юниоры: список участников
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С 14 по 29 августа в подмосковном Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников в парном катании.

Фигурное катание, контрольные прокаты сборной России, юниоры, пары, список участников:

  • Кира Доможирова — Илья Вегера;
  • София Диана Касинс — Александр Брегей;
  • Зоя Ковязина — Артемий Мохов;
  • Вероника Меренкова — Даниль Галимов;
  • Анна Москалёва — Артём Родзянов;
  • Юлия Филимонова — Илья Пальнев;
  • Варвара Черемных — Андрей Рудь;
  • Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик;
  • Полина Шешелева — Егор Карнаухов;
  • Таисия Щербинина — Артём Петров.

21 августа в 15:00 мск начнётся короткая программа, а 22 августа а 15:00 мск — произвольная программа.

Напомним, контрольные прокаты призваны оценить подготовку фигуристов перед стартом сезона, однако также это и возможность посмотреть на макеты новых программ и узнать музыку, которую выбрали спортсмены. Часто она держится в секрете до самого конца. В полном объёме контрольные прокаты юниоров покажет сайт Первого канала.

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