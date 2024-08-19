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Камила Валиева убрала из описания профиля в социальных сетях звание чемпионки Европы

Камила Валиева убрала из описания профиля в социальных сетях звание чемпионки Европы
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Российская фигуристка Камила Валиева в социальных сетях убрала из описания профиля звание чемпионки Европы.

Фото: Скриншот со страницы Камилы Валиевой в социальной сети

Спортсменка выиграла чемпионат Европы в 2022 году. Сейчас информация об этом удалена, но появилась строчка о побитом мировом рекорде по наибольшему количеству баллов в короткой и произвольной программах, а также в их сумме.

Напомним, после 29 января 2024 года Камила Валиева не участвует в спортивных соревнованиях по решению Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, включая золото чемпионата Европы 2022 года и золота Олимпийских игр 2022 года в командном первенстве. Несколько дней назад стало известно, что сборная России сохранила бронзу соревнований.

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